Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по направлению инфраструктур Вардениского района (video)

С 27 сентября Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения с Арцахом. А сегодня вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по направлению военных и гражданских инфраструктур Вардениского района, расположенных на международно-признанной территории Армении, нацеливаясь также на гражданское население, в результате чего погибло одно гражданское лицо. Также был обстрелян гражданский автобус.